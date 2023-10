Kontrolli oma Facebooki seadistust. Muidu võib edaspidi saabuda sinuni 13-eurone kuuarve

Sotsiaalmeedia on täis reklaame, mis suunatakse enam-vähem just konkreetsele kasutajale. Sihitud reklaamid on sageli seotud kasutaja hobide, huvide või ka näiteks hiljutiste otsingumootorite otsingutega. Reklaame sihitakse ka kasutaja vanuse, soo, elukoha ja paljude muude andmete põhjal.