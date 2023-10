Binance avalikustas tasuta eestikeelse krüptokursuse

„Põhimõtteliselt võiks rahana kasutada mistahes objekte, varasemad kultuurid on ju andnud kokkuleppelise väärtuse ka näiteks kivikestele või merekarpidele, ka rahatähel ilma ülemaailmse kokkuleppeta oleks ainult paberi väärtus. See näide annab võtme kätte ka krüptovaluutade väärtuse mõistmiseks – tegemist on jagatud usuga, kokkuleppega miljonite inimeste vahel, mis on tagatud matemaatika ja tipptehnoloogiaga,“ selgitas Brottier.