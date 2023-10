Lihtsustuvad taastuvenergia salvestusseadmete toetuse andmise tingimused

Kliimaministri sõnul on kliimaneutraalsuse saavutamiseks oluline hoogustada taastuvenergia salvestusseadmete kasutuselevõttu. „Taastuvatest allikatest energia tootmine pole sõltuvalt ilmaoludest alati võimalik, mistõttu tuleb taastuvenergiat rohkem salvestada. Et salvestusseadmete olemasolu oleks Eestis laialdasem, lihtsustame toetuse andmise tingimusi ning võimaldame toetust taotleda rohkematel taotlejatel,“ sõnas Kristen Michal.

Edaspidi võetakse kasutusele kestev taotlusvoor – see tähendab seda, et toetust saab taotleda taotlusvooru eelarve ammendumiseni või kuni 2024. aasta 1. aprillini. Tähtaeg on valitud selliselt, et oleks mõistlik aeg taotluse ettevalmistamiseks ja esitamiseks ning jääks lisaks kaks aastat aega projekti elluviimiseks. Abikõlblikkuse periood lõpeb hiljemalt 2026. aasta 1. aprillil.