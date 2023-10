LUGEJA KÜSIB | Kas saan nõuda tööandjalt vaba päeva, kui mu haige laps saadeti koolist koju?

„Algkoolis käiv laps jäi haigeks ja saadeti koolist koju. Mina olen tööl, aga teine vanem on välislähetuses. Kas saan nõuda tööandjalt vaba päeva, kui mu laps koju saadeti?“

„Kui lapsevanemal on vaja põetada haiget last, võib väljastada arst hoolduslehe, mille alusel makstakse hooldushüvitist. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, kui ta viibib hoolduslehel.