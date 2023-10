Eesti idufirma kasutab tehisintellekti kinnisvara haldamisel

„Alguses olime selle idee suhtes skeptilised, kuid täna kasutame tehisintellekti hoone hoolduskava kiireks koostamiseks ja personali juhtimiseks,“ ütles ettevõtte asutaja Denis Ivanov.



Tema sõnul on kinnisvara haldamise valdkonnal mitmeid eripärasid, mille hulgas tuleb esile tuua konservatiivsus ja teatud inerts innovatsioonide rakendamisel.



„Uskumatu, kuid tehisintellekt koostab hoone- ja seadmehoolduse plaane paremini kui keskmine insener. Sellised teeninduskaardid vastavad paremini seadusandluse ja süsteemide tootjate nõuetele. Loomulikult õpib ja annab tehisintellekt ainult soovitusi haldurile. Lõplik otsus jääb hoone halduri kätte.



Olen kindel, et kinnisvara haldamise turul ootavad ees suured muutused. Inflatsioon, majanduslik ebastabiilsus ja hübriidtöö vormid nõuavad juba praegu uusi lähenemisviise haldusfirmadelt. Need, kes suudavad kiiresti kohaneda turu nõudmistega, saavad uuteks turu liidriteks järgmise 2-3 aasta jooksul,“ järeldas Denis.