Luminor: intressimäärad võivad järgmise aasta teises pooles kiiresti langeda

„Samas oleme seisukohal, et Euroopa Keskpank ei muuda nii kiiresti oma meelt. Osaliselt on see tingitud institutsionaalsest prestiižist: poliitika kiire muutmine võib tunduda peataolekuna,“ nentis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. „Samuti tunnevad range rahapoliitika pooldajad, et nende seisukohti on pikka aega eiratud. Muidugi on olemas ka oht, et inflatsioonivastase võitluse liiga varajase lõpetamise tagajärjed võivad hiljem kalliks maksma minna.“