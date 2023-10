EVEA juht: E-arvete kohustus vajab põhjalikku arutelu väikeettevõtjatega

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) toetab ettevõtete raamatupidamise digitaliseerimist, kuid see ei tohi suurendada väikeettevõtjate halduskoormust ega kulusid. Eesti on teel reaalajamajanduse poole, kuid see üleminek ei tohiks tekitada veelgi suuremat stressi kobarkriisis ja majanduslanguse ajal ellujäämise nimel võitlevatele ettevõtjatele.