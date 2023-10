Wolti kaasasutaja: platvormitöö ei tohiks olla hall ala, meiesugused ettevõtted peaksid makse maksma

Eestis käinud Wolti kaasasutaja ja tegevjuht Miki Kuusi (34) ütleb, et Wolt ei ole enam ammu ainult toidukulleriäri, kuigi enamik inimesi teab ja kasutab meid just selle tõttu. „Reaalsus on see, et meie toidupoeäri (Wolt Market – S. L.) on üks meie kõige kiiremini kasvavaid ärisuundi ja moodustab juba praegu olulise osa meie tegevusest,“ põhjendab ta. Muid tooteid hakkas Wolt võimaldama oma platvormi kaudu tellida alla kolme aasta tagasi.