Septembris vähenes töösuhete arv pea kõigis töötleva tööstuse harudes

Langus on hoogu juurde saanud ka töötlevas tööstuses, kus töösuhete arvu vähenemist on näha pea kõigis sektori harudes.

„Osa töösuhete arvu langusest on seletatav hooajaliste muutustega, näiteks majutuses ja toitlustuses või kaubanduses on töösuhete arvu vähenemine sügise alguses tavaline,“ ütles statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Langust on näha peaaegu kõigis tööstuse valdkondades. „Lisaks juba varasemalt keerulises olukorras olnud puidu- ja mööblitööstusele on töösuhete arvu langus jõudnud ka muudesse harudesse. Tööstuses leidub vaid üksikuid erandeid, kus töösuhete arv on eelmise aastaga võrreldes kümnekonna töötajaga plussis. Tõusjate puhul on aga pigem tegu väikeste tööstusharudega,“ lisas Rootalu.