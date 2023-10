Läti e-sigaretipood kaebas arsti väidetava „laimu“ eest kohtusse

Ettevõte rõhutas, et vaidlus ei puuduta suitsetamise kahjulikkust, vaid nende kaubamärgi „Salt“ liiga sagedast mainimist uudisloos.

Nõue kopsuarsti Alvils Kramsi vastu puudutab Läti rahvusringhäälingu venekeelset uudislugu. Ajakirjanik Daniils Smirnovs kirjutas maitsestatud e-sigarettide mittevastavusest kõikidele turundustingimustele. Kaupmehed väitsid artiklis, et reklaamplakat liigutati külastajatele nähtavasse kohta kogemata - poe koristaja poolt.

Loos intervjueeritud arst Alvils Kramsi rõhutas elektrooniliste sigarettide ohtlikkust ning nende kasutamisest tulenevat väidetavat enneaegset surma.

„Mürgise ainega kaupleja kaebab kohtusse arsti, kes on avalikult kutsunud kauplejaid ja riigiasutusi üles seadust järgima,“ kommenteeris Krams. „See on ohtlik signaal kogu meditsiinisektorile ja avalikkusele. Arsti arvamust ja hoiatusi avalikkusele üritatakse keelata. Mulle tundub, et tegemist on ainulaadse kohtuprotsessiga kogu Euroopa Liidu kontekstis,“ lisas Krams.

Hulgimüüja juriidiline esindaja, advokaat Mārtiņš Dambergs ütles, et loos näidatakse ja mainitakse liiga sageli konkreetselt „Salt“ kaubamärki, kuigi elektroonilisi sigarette turustavad ka paljud teised.

„Avalikkuses kiputakse elektroonilisi sigarette nimetama soolateks, kuid „Salt“ on vaid üks kaubamärkidest. Me tahame, et neid erinevusi austataks,“ selgitas Dambergs.

„Me ei arutle selle üle, kas suitsetamine on hea või halb, kas elektroonilised sigaretid on paremad või halvemad, vaid selle üle, kas professor peaks avalikus ruumis oma kaalutlusi ja fakte hoolikamalt valima,“ märkis advokaat.

Meediaväljaannet ega ajakirjanikku kohtusse ei kaevatud.

Kramsi pressiesindaja vandeadvokaat Ilze Vilka selgitas, et „hagi on esitatud arsti vastu, kes on kaitsnud avalikku huvi ja väljendanud avalikkusele olulist arvamust“.

Hulgimüüja hindas oma mainekahjuks 5000 eurot. Need arvutused ei põhine väidetaval käibe vähenemisel, vaid väidetaval hea maine vähenemisel. Kohtuotsust on oodata kuu aja jooksul.