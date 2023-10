Fraktal paneb uksed kinni. Üks firma partneritest: tahtsime lõpetada enne, kui entusiasm kaob

No nii, mis juhtus?

Tajo: Me lähme laiali! Väga tore on lõpetada asju konkreetselt. Seod lõppu lipsu ja asi on tehtud ega jää vaikselt vinduma. See on natuke rock’n’roll! Tahtsime vältida seda, et iga järgnev plaat on kuidagi nõrgem ning viimasel tuuril on kõigil veidike piinlik.

Martin: Head aastad on olnud. Töö tuli pikalt hästi välja. Eks hinges pakitseb ikka aeg-ajalt küsimus, mida on elul veel pakkuda?

Tajo: Minu jaoks on märksõnaks väsimus. Pankroti kohta on kuulus tsitaat, et pankrotti minnakse hästi aeglaselt ja siis üleöö. Eks sellega oli samamoodi. Väsimus tööstiilist kasvab hästi aeglaselt ja siis ühel hetkel ärkad hommikul üles ja saad aru…

Ma ei kujuta ette, et olen 50-aastane ja vaidlen kliendiga selle üle, mitu sisulehte veebilehele panna ning kui kallis see on? Või et olen 80-aastane ja proovin endiselt seletada, kuidas mingi Figma prototüüp töötab?

See on töö osa ja väga huvitav, aga kõik need väljakutsed, mis kunagi olid selle töö positiivsed küljed, tunduvad nüüd ebamugavad ja ebameeldivad. Ma ei ütle, et kliendid on halvemad või töö on tüütum või majandus surub kuidagi rohkem. See väsimus on kuskil mujal.

Martin: See on huvitav, et sa seda just niipidi ütled. Kui otsust arutasime, saime üsna kiiresti aru, et Fraktal tuleb lõpetada, aga minule on see töö kogu aeg justkui lihtsamaks läinud (muigab – toim.). Seda mõnusam on tööd teha, aga see muutub ühel hetkel rutiinseks.

Tore on leida uusi kliente, nii näed erinevaid maailmasid ja saad teada väga palju asju, mida varem ei teadnud. See on põnev, aga protsessid asjade lahendamiseks on ikka sarnased ja neid fundamentaalselt muuta on keeruline.