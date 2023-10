Karl-Villiam Vaserik: edukate ettevõtete jaoks annab kriis võimaluse konkurentidest mööduda

2021. aastal viidi läbi Eesti kõige laiapõhjalisem juhtimisvaldkonna uuring, millest selgus, et strateegia ja visiooni puudumine on Eesti ettevõtete kasvu takistavate tegurite hulgas kolmandal kohal. Kui ettevõttel puudub kindel siht ning käive ja kasuminumbrid püsivad juba pikemat aega muutumatuna või on lausa languses, siis on aeg luua ettevõttele korralik kasvustrateegia.

Miks strateegiat sellisel juhul ei koostata? Sageli tuuakse põhjuseks sobiva aja puudumine. Kui asjad lähevad hästi, siis pole justkui vaja strateegiaga tegeleda ja kui olud on halvad, pole piisavalt aega ega ressurssi planeerimiseks. Viimased aastad on Eesti ettevõtted tegelenud igapäevaselt mitmete erinevate kriisidega. Kui hetkel vaadata Eesti majanduse seisu, võime tõdeda, et majandusolukord pole soodne. See loob aga ideaalse võimaluse strateegia väljatöötamiseks.

Miks on strateegia kriisiajal niivõrd oluline?

Juhtiv strateegiamaja Bain & Co koostas 2019. aastal uuringu eelmise suure majanduskriisi läbimise strateegiate kohta. Analüüsiti 3900 ettevõtte tulemusi ning tõdeti, et kriisi läbimiseks on kolm halba ja üks hea strateegia. Kusjuures head strateegiat rakendanud ettevõtete väärtus oli kümme aastat peale kriisi kolm korda suurem ning nad kasvasid kriisi järgselt kordades kiiremini kui ülejäänud.

Kehva strateegiaga ettevõtted vähendasid kriisi ajal liialt kulusid, lõigates ressurssi arendusele, müügile ja turundusele ning vallandades andekaid töötajaid. Teised proovisid edutult õnne uutes moodsates ärivaldkondades ning kolmandad ootasid reageerimisega liiga kaua, põletades raha ja jäädes maha tootearenduses.