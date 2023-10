Vilepuhuja kaitse seaduseelnõu paneb ettevõtja õlgadele lisakoorma

Kui olukorda vaadata nn vilepuhuja silmade läbi, siis tema jaoks on kõige tähtsam teada, milliseid rikkumisteateid tööandja temalt ootab. Mida segasemad on tööandja sõnumid oodatavate rikkumisteadete ja teavitaja kaitse kohta, seda tõenäolisemalt jäetakse rikkumisest teavitamata või pöördutakse oma teatega otse pädevasse asutusse. See aga läheb vastuollu seadusandja mõttega luua õiguslik raamistik selleks, et inimesed saaksid oma murest anda teada esmajärjekorras tööandjale. Too saab võimalikule rikkumisele reageerida kiiremini ja tõhusamalt kui ükskõik milline väline asutus ning selle läbi kahju ära hoida või seda piirata.

Kui me oleme Eestis kokku leppinud, et mingi tegu (või tegevusetus) on ebaseaduslik, siis võiks eeldada, et soovime aidata kaasa nende õigusrikkumiste kiiremale ja tõhusamale avastamisele organisatsioonide endi poolt ning kaitsta neid julgeid inimesi, kes rikkumistest teatavaid. Mida tõsisem on rikkumine, seda enam vajab teavitamine inimese põhimõttekindlust ja julgust ning seda enam on see ka organisatsioonide huvides, kuna tagajärjed võivad olla neile raskemad.