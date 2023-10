Auhinnasadu! Kes on parimatest parimad?

Digiehituse tulevikutegija

Aasta innovatsiooniprojekt

Digitaalehitise klastri auhinna eesmärk on toetada ehitussektoris kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamist, et valdkond muutuks läbipaistvamaks, kergemini hallatavaks ning efektiivsemaks. Nominentideks saab esitada 2023. aastal käitatud projekte, lahendusi ja töömeetodeid, mis paistavad silma uuenduslikkuse poolest, millest oleks ka teistel eeskuju võtta ning õppida. Mullu tunnustati aasta innovatsiooniprojekti tiitliga keskkonda Just Built It.