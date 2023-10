Hüpoteeklaenu Tallinna kontoris on igaühe panus oluline

Uutest taotlustest tuleb umbes 70% eesti ja 30% vene keelt kõnelevatelt klientidelt. Kliendiprofiililt 75% on eraisikute ja 25% äriklientide taotlused. Rääkides ettevõtjatest, siis suurem osa Eestis ja meiegi klientidest on mikro- või väikeettevõtjad ning meie juurde pöördub suur hulk just kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtjaid, ent ärilaene on välja antud väga erineva valdkonna firmadele.

Meie teenus on professionaalne, oleme pikaajalise kogemusega spetsialistid ning valmis pakkuma kiireid lahendusi. Kui mõne laenuandja puhul tuleb laenuotsust oodata nädalaid või kuid, siis meil saab laenupakkumise kätte juba ühe tööpäevaga. Tänapäeval esitatakse pea 100% laenutaotluseid digitaalselt kodulehelt, ent soovi korral on võimalik tulla ka kontorisse nõustamisele. Koostöös kliendiga saame pakkuda paindlikku ja personaalselt lahendust.

Hüpoteeklaen on olnud pangaväliste krediidiandjate turuliider juba üle kümne aasta, sest me ei paku ühte universaalset pakett-toodet, vaid leiame iga kliendi jaoks sobiva personaalse laenulahenduse tema ideede ja projektide elluviimiseks.

Iga tööpäev algab meeleolukalt: vaatame hommikukohvi juues üle eelmise päeva pöördumised – eesmärk on igale kliendile võimalikult kiirelt vastata, sest laenusoovijad on ootusärevad – ning siis jätkame pooleliolevate projektidega, et pakkuda sobivaim lahendus igale heale ideele.

Meie nüüdisaegses kontoris on tööl 28 inimest, lisaks müügiosakonnale on siin ka Hüpoteeklaenu finants-, turundus- ja muu tugipersonal. Tallinna müügiosakonnas, mida mina juhin, on ametis juba kuus professionaalset laenuhaldurit ja kolm tublit assistenti, kes aitavad teha analüüse ja panevad kokku klienditoimikuid. Laenuhalduritest kaks tegelevad äriklientide projektidega ja neli eraisikute taotluste ning laenulepingutega, lisaks pealinnale tegeleme ka kõigi Harjumaa klientide pöördumistega.

Ärikliendid eelistavad lühiajalist laenu kuni kaheaastase tähtajaga. Lühiajalise laenu eripära on see, et jooksvalt tuleb tasuda intresse ja põhiosa saab tagastada laenuperioodi lõpus. Seda kasutataksegi kinnisvara ja muude arendusprojektide rahastamisel.

Praegu on palju kliente, kes soovivad oma varasemad laenud koondada ehk refinantseerida . Samuti on erakliente, kelle põhisissetulek tuleb välismaalt, mis tähendab, et pangad neid jutule ei võta, ent kui on soov osta või renoveerida oma kodu, siis meie lahendus vastab nende vajadustele.

Jah, aastatega on meil tekkinud palju püsikliente, eriti ettevõtjaid. Uuesti tulevad laenu taotlema need, kes on eelneva projekti finantseerimise käigus tundnud, et meie laenuhalduriga koostöös on hea ja kindel oma unistusi ellu viia. Hüpoteeklaenus ei suhtle me laenusoovijaga umbisikuliselt. Iga klienti teenindab personaalne haldur, kes on tema äritegevuse, võimaluste ja vajadustega juba kursis ning tema jaoks olemas, ka siis, kui tal tekib mõni järgmine idee, mida ta soovib laenu abil ellu viia.

Uue kodu ostmisel on populaarne ka koduvahetuslaen, mille tähtaeg on kuni üks aasta ja mis võimaldab sujuvalt elukorraldust puudutavaid otsuseid teha. Nii saab koduostja uue eluaseme ja talle jääb aasta eelmise elukoha müümiseks, mille järel on tal võimalik koduvahetuslaen tagastada või suurema laenu puhul pikemaajalise graafikuga ümber vormistada.

Mis torkab Tallinna ja Harjumaa piirkonnas enim silma?

Loomulikult on ka huvi Hüpoteeklaenu vastu kõige suurem neis piirkondades, kus statistiliselt asub rohkem ettevõtteid ja inimesi. Töömaht on siin kindlasti suurem kui teistes meie regioonides ja seetõttu on meil ka rohkem laenuhaldureid, mitmeid erilisi projekte ning põnevaid väljakutseid. Laenutaotlusi tuleb sisse iga päev, sõltumata hooajast. Kui võiks arvata, et näiteks suvi on meil rahulikum, siis tegelikult see nii ei ole. Mõnel aastal on suvekuudel olnud rekordarv laenusoovijaid.

Miks taotleda Hüpoteeklaenu?

Kolm põhilist eelist, miks kliendid just meie juurde tulevad, on ikkagi kiirus, personaalsus ja paindlikkus. Ükskõik kas on soov võtta äri-, kodu- või remondilaenu või vahetada eluaset, igal juhul tasub meie poole pöörduda, sest üldjuhul leiame sobiva lahenduse.

Pärast laenutaotluse kättesaamist helistame alati kõigile laenutaotlejatele, vajadusel täpsustame soovi ja andmeid, vastame kõigile tekkivatele küsimustele ning lepime kokku järgnevad tegevused. Meie laenuhaldurid räägivad nii eesti kui ka vene keelt, seega kõik saab aetud kliendile sobivas keeles.

Kuidas Hüpoteeklaenu saada?

Hüpoteeklaenu saab taotleda kinnisvara tagatisel. Tagatiseks sobib nii korter kui ka maja, aga ka näiteks maatükk, krunt ja metsamaa.