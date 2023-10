Riikide rekordiline võlakoorem võib esile tuua uue finantskriisi

Kerkinud riigivõlakirjade intressid on tähelepanu keskpunkti tõstnud riikide kõrge võlataseme ning investorid nõuavad pikaajaliste võlakirjade hoidmise eest suuremat kompensatsiooni ehk suuremat intressi.

Globaalne võlatase jõudis teises kvartali rekordilise 307 triljoni dollarini ning seda hoolimata kerkinud keskpankade intressimääradest, mis peaks laenunõudlust piirama. Suurem osa tõusust tuli USA ja Jaapani võlataseme tõusust. Poole aastaga on võlatase kerkinud 10 triljoni dollari võrra ning ligi 80% sellest on tulnud arenenud turgudelt, märgib Rahvusvahelise Rahanduse Instituut (IIF).

Enam kui 20 tuntud majandusteadlast, endist poliitikakujundajat ja suurinvestorit ütlesid Reutersile, et kõige suuremat muret valmistavad Ameerika Ühendriigid, kus võlalae tõstmise ümber käivad läbirääkimised viisid riigi maksejõuetuse äärele ning lisaks veel Itaalia ja Suurbritannia. Nad ei oota, et arenenud majandustel tekib probleeme võla teenindamisega, kuid nende sõnul peaks valitsused võla kontrolli all hoidmiseks esitama usaldusväärsed eelarvekavad, tõstma makse ja turgutama majanduskasvu.