Majandusteadlased: Saksamaad ootab sel aastal ees teine majanduslangus

Bloombergi majandusteadlaste uuringust selgub, et Saksamaa SKP vähenes kvartalis kuni septembrini 0,2%, tõenäoliselt langeb see enne selle aasta lõppu veel 0,1%.

Deutsche Bank AG tegevjuhi Christian Sewingi sõnul vajab riik struktuurireforme näiteks energiahindadele ja infrastruktuurile. „Arvan, et kui me seda teeme, näeb Saksamaa taas majanduskasvu,“ märkis Sewing.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner rõhutas, et majanduse väljavaated on endiselt head. „Saksamaal on tohutu pöördepotentsiaal ja kindel majanduslik alus ning me oleme otsustanud neid aluseid tugevdada.“