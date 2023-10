Päev börsil: lõviosa Tallinna börsi aktsiaid lõpetasid päeva miinuses

Tallinna börsi põhinimekirja käive küündis ligi 806 tuhat euroni. Kogu Balti börsil kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber oli LHV Group (262 418 eurot). Kõige enam tehinguid tehti Enefit Greeniga (559 tehingut). Clevon on täna näidanud 2243-eurose kauplemiskäibe juures -13,49% langust. Tõenäoliselt on suureks teguriks möödunud reedel avaldatud info selle kohta, kus selgus, et Clevon Investorsi ja Konna OÜ alla on koondunud 95% kõigist Clevoni aktsiatest, mis tähendab, et ettevõte saab lõpetada kauplemise First Northil.