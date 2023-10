Norra minister pidi ametist taanduma abikaasa aktsiatehingute tõttu

Norra välisminister Anniken Huitfeldt ütles augustis, et tema abikaasa on ametisoleku ajal kaubelnud aktsiatega börsil noteeritud ettevõtetes. Sealhulgas ka riigi kontrolli all olevas kaitsetööstusettevõttes Kongsberg Gruppen, mis tegeleb valitsuse äritegevusega.

Huitfeldt on öelnud, et ta ei olnud teadlik oma abikaasa aktsiatehingutest ja ei saanud seetõttu ennast vastavatest valitsuse otsustest taandada. Peaminister Stoere sõnas, et valitsus ei saa lubada endale kõrvalekaldumist rahvusvahelise kriisi ajal, viidates sõjale Ukrainas ja Iisraeli-Hamasi sõjale. „Riik vajab välisministrit, kes saab kogu oma aja pühendada tööle,“ ütles Stoere pressikonverentsil.

Store sõnas, et aktsiate ostu ja müügi küsimus on üks Huitfeldti lahkumise põhjuseid. Ta lisas, et otsus ei olnud kerge. „Ma usun Huitfeldti versiooni, et ta polnud teadlik oma abikaasa aktsiatehingutest.“

Huitfeldti asemele asub ametisse Espen Barth Eide, kes on olnud aastatel 2012-2013 välisminister.