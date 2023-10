Austraalia määras X-ile pea 400 000 dollari suuruse trahvi

E-ohutuse komisjon määras platvormile X trahvi, sest ei saanud vastuseid mitmele olulisele küsimusele, näiteks kui palju aega kulutati platvormil olevate laste kuritarvitamist kajastavate materjalide kohta esitatud kaebustele ja milliseid meetodeid kasutati nende avastamiseks.

X-ile määratud trahvisumma on väike võrreldes 44 miljardi dollariga, mis Musk 2022. aasta oktoobris veebisaidi eest maksis. Siiski kahjustab see ettevõtte mainet. Selle tulud on pidevalt vähenenud, sest reklaamijad panustavad varasemast vähem platvormile, mis on lõpetanud enamiku sisu modereerimise ja taastanud tuhandeid keelatud kontosid.

Hiljuti teatas EL, et uurib X-i võimalikku uute tehnoloogiareeglite rikkumist, sest platvormi süüdistatakse selles, et see ei suutnud ohjeldada valeinformatsiooni Hamasi Iisraeli-vastase rünnaku kohta.

„Kui teil on esitatud küsimustele vastused, kui te tõesti panete paika inimesed, protsessid ja tehnoloogia, et võidelda üle maailma ebaseadusliku sisuga, ning kui see on teie prioriteet, siis on seda üsna lihtne öelda,“ ütles volinik Julie Inman Grant, kes oli 2016. aastani X-i avalikkuspoliitika juht.

„Ainus põhjus, miks te ei vasta olulistele küsimustele ebaseadusliku sisu ja platvormidel toimuva kohta, saab minu arust olla see, et teil pole neid vastuseid,“ lisas Inman Grant.