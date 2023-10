PUUST JA PUNASEKS | Kuidas ning millal tuleb hakata tasuma automaksu?

2025. aastast tõenäoliselt kehtima hakkav automaks soosib elektriautode omanikke. Kui suviste plaanide kohaselt loodeti automaksuga inimestelt sisse kasseerida 120 miljonit eurot, siis uue automaksuga tõuseks see summa lausa 230 miljoni euro peale. Kuna tegemist on veel eelnõuga, siis ei saa kindel olla, et seadus just sellisel kujul jõustub.