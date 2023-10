OTSEBLOGI ja -VIDEO | Briti ajakirjanik: peame panustama julgeolekusse. Venemaa oht on reaalne

2012. aastal töötas Eesti Päevalehes vahetusajakirjanik, sakslane Robert Kalimullin, kes muu hulgas käis ka Narvas reportaaži kirjutamas. Toimetusse tagasi jõudes ta rääkis, kuidas pole varem kogenud, et ühe riigi sees on veel üks riik. Narva tähendas talle välismaad, kuhu sai viisavabalt reisida. Robert kirjutas: „Tallinnast Narvasse sõitmiseks ei ole vaja viisat. Ekspressbussi itta ei peata piiripunkt, Narvasse jõuab ühe jutiga. Sellest hoolimata tundub kolmetunnine sõit nagu reis välismaale. Keskaegse vanalinnaga Tallinnast sõidan Nõukogude ajal nullist üles ehitatud Narvasse. Eestikeelsest keskkonnast venekeelsesse. Läänemere maalt Ida-Euroopasse.“

Mis seis on Ida-Virumaal täna? Millisel tsivilisatsioonide piiril Ida-Virumaa asub ja elab? Konverents „Ida-Virumaa – võimalus, mida kardetakse“ ei taha ilustada ega uppuda unistustesse. Plaan on rääkida piirkonnast sõnadega, mis on ausad ja otsekohesed. Ida-Virumaast rääkides vaatavad peeglisse poliitikud, ettevõtjad, julgeolekuspetsialistid, kohalikud poliitikud ja kodanikuühiskonna edendajad. Igaüks räägib nii nagu tunneb ja kirjeldab seda, mida näeb. Kindlasti vaadatakse ka tulevikku, aga seda saab teha vaid siis, kui kaks jalga on kindlalt maas ja pea külm. Emotsioonidega pole Ida-Virumaal midagi teha.