SEB majandusekspert: Sõda Gazas kergitab nafta ja kulla hinda

Lauri sõnul on märgatavaid muutusi näha just nafta hindades. „Sõja esimesel päeval tõusis Brenti toornafta hind ligi viis protsenti kõrgemale tasemele möödunud nädala sulgumishinnast. Järgmised päevad olid võrdlemisi rahulikud, kuid möödunud nädala lõpus puudutas nafta hind ära ka 90$/b taseme ning praeguseks on Brenti hind kerkinud sõja algusest alates +7.75 protsenti,“ rääkis ta.