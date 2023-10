BaltCapi uus fond investeerib 200 miljonit eurot Baltikumi taastuvenergia ja taristuprojektidesse

BaltCapi juhtivpartner Simonas Gustainis selgitas, et uue fondi laiem eesmärk on toetada investeeringutega regiooni säilenõtkust ehk vastupanuvõimet majanduslikele väljakutsetele ning suurendada regiooni valmisolekut toetuda kohalikele ressurssidele. „Baltikum ja Poola seisavad lähima 7 aasta jooksu silmitsi ligi 250 miljardi eurose infrastruktuuri sektori rahastuse puudujäägiga. Rahvusvaheliste institutsionaalsete investorite toel soovime aidata seda tühimikku täita ning taastuvenergia ja PPP taristuprojektidesse vahendite suunamisega panustada piirkonna energiajulgeoleku suurendamisse ning kliimamuutuste leevendamisse,“ lisas ta.

BaltCapi infrastruktuurifondi investeeringute juhi Marek-Andres Kautsi sõnul vajavad infrastruktuuriprojektid meie piirkonnas riigikaitse kõrval kõige kapitalimahukamaid investeeringuid. “Kuigi tegemist on riiklikult strateegiliste investeeringutega, ei ole kokkuhoiuperioodil mõeldav, et rahastus tuleb ainuüksi riigi- ja omavalitsuste eelarvetest. Kui Eesti soovib oma taristut ja energiatõhusust parandada, siis on avaliku ja erasektori partnerlus ning kontsessioonid hästi töötav lahendus. Majanduse efektiivsust suurendavate infrastruktuuri investeeringute puhul kehtib reegel, et kasu on seda suurem, mida varem taristu välja ehitatakse. Kõige kallim variant on ehitamisega venitamine,“ märkis Kauts.