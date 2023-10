Mitusada miljonit kaasanud elektriveokite tootja esitas pankrotiavalduse

Ettevõtte suurim aktsionär Byggmasteren omas 30. juuni seisuga ligikaudu 10 protsenti idufirma aktsiatest, ent avalduses öelduna on nende väärtpaberite väärtus nüüdseks olematu. Samuti andis ettevõte kolmandas kvartalis umbes 4 miljonit euro eest tagatisega laenu Voltale. Avalduses on öeldud, et laenu enda väärtust on praegu raske hinnata.