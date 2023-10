Kaja Kallas konverentsil: Ida-Virumaa investeeringute otsuseid mõjutab suuresti agressorriik Venemaa

Riigil on Kallase sõnul Ida-Virumaal kolm peamist eesmärki. Nendeks on kaasaegse majanduse arendamine, kõrgepalgaliste töökohtade loomine ja eestikeelsele haridusele üleminek. Nende elluviimiseks on maakonnas vajalik aga teatud muutused läbi viia - ka neid, mis ei pruugi kõikidele meeltmööda olla. „On inimlik karta muutusi, kuid iga muutus kätkeb endas ka võimalusi. Olen kindel, et mõnede aastate pärast on Ida-Virumaa Eesti kõige innovaatilisem ja kõige ettevõtlikum piirkond, kui neid muutusi õigesti teha,“ sõnas ta.