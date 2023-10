Maailmakuulus investor: tehisintellekt saab teenimatult palju haipi

Neljapäeval Zoomi konverentsil Zoomtopia toimunud esinemise ajal küsiti Chalie Mungeri arvamust tehisintellekti kohta, millelt paljud investorid ootavad suurt tulevikku. Just optimism tehisintellekti osas on tänavu kõrgemale lennutanud näiteks Nvidia aktsia.

„Ma arvan, et sellest tehakse tohutult palju haipi,“ ütles Munger. „Ja ma arvan, et see saab ilmselt rohkem tähelepanu, kui see väärib.“ Ta märkis, et tehisintellekt on tegelikult juba mõnda aega eksisteerinud ning selle juured ulatuvad tagasi 1950. aastatesse.

„Meil on alati olnud tehisintellekt, kus tarkvara loob veel rohkem tarkvara,“ ütles ta. „Ja muidugi on see väga kasulik, [kuid] see on meil olnud juba pikka aega.“

AI-skeptik

Munger märkis, et läbimurded tehisintellekti vallas on väga olulised, kuid on varem näidanud, et ta on selle tehnoloogia suhtes pigem küünik.

„Ma olen isiklikult skeptiline tehisintellekti haipi suhtes,“ ütles ta tänavusel Berkshire Hathaway aktsionäride aastakoosolekul. „Ma arvan, et vanamoodne intelligentsus töötab päris hästi.“

Ühtlasi leiab ta, et tehisintellekti tuleviku osas on välja käidud liialt utoopilisi tulevikuvisioone. „Sellel teemal on palju hullumeelset hype’i,“ ütles ta, kui CNBC veebruaris selle tehnoloogia kohta küsis. „Tehisintellekt ei ravi vähki. See ei tee kõike, mida me tahame ja selles on ka palju mõttetust. Nii et see toob kaasa nii halba kui head.“

Mungerilt küsiti neljapäevasel üritusel ka tema väljavaadete kohta Bitcoini ja teiste krüptovaluutade osas.

„Ärge alustage nende bitcoinidega - see oli kõige rumalam investeering, mida ma kunagi näinud olen,“ ütles ta neljapäeval publikule. „Enamik neist investeeringutest läheb nulli.“

Munger on juba pikka aega olnud krüptoteemade häälekas kriitik, nimetades kunagi bitcoini rottimürgiks ja võrreldes teisi krüptovaluutasid suguhaigusega.