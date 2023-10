Edward Lucas Trumpist: peame olema valmis selleks, mis võib saada reaalsuseks 15 kuu pärast

Lucase ettekanne puudutas elamist halvas naabruskonnas, mis Eesti kontekstis tähendab loomulikult Venemaa naabriks olemist. Ta alustas sellest, et läänes tehti seoses Nõukogude Liidu kokku kukkumisega üks väga suur ja oluline viga. Nimelt ei suudetud või tahetud seal aru saada, et Venemaale jäid endiselt alles imperialistlikud ideed ning unistused. Kokku olid kukkunud plaanimajandus ja kommunistliku partei monopol, impeerium aga jäi.

„Minu hea sõber Lennart Meri oli see, kes 1994. aastal Hamburgis selle välja tõi. Ta ütles, et see on täna Baltikumi probleem, aga muutub peagi ka teiste mureks. Tema sõnumit mitte ainult ei ignoreeritud vaid seda naeruvääristati,“ tõi Lucas välja.