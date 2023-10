Töötukassa sõnul on Ida-Virumaal 6900 töötut, 59% neist on ebapiisavate oskustega. “Põlevkivisektoris on oskustöötajad. Oskuseta inimesed on pigem need, kes seal ei tööta,“ sõnas Töötukassa esindaja Anneki Teelaht. Jüri Ratas (Keskerakond) sõnas, et praegu võetakse palju ressursse, kuid ressursitasu ei tule tagasi. Ta lisas, et põlevkivi kaevandavale sektorile tuleks anda kindlustunne.