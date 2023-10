Ekspert: teise ringi kinnisvara on taas hinnas, ent sellega kaasneb üks oluline lisakulu

„Kuna teise ringi kinnisvara vajab sageli renoveerimist või värskendust, siis järjest enam uuritakse pangast, kas selleks vajalik rahasumma on võimalik arvestada ka kodulaenu sisse,“ kirjeldab Rebane. Viimasel ajal on päris tavapärane, et koduostjad saavad kinnisvara kätte ning asuvad seejärel vajalikku puhvrit koguma, mis võimaldaks hiljem renoveerimisega alustada.

Kui aga uus kodu vajab kindlasti kohest renoveerimist, siis on eksperdi sõnul selle finantseerimiseks mitmeid võimalusi. „Kui on kogunenud kinnisvaraostuks vajalik sissemakse, mis ületab 15% piiri, siis tasuks mõelda, kas planeeritava sissemakse arvelt võiks seda summat vähendada ning paigutada see hoopis objekti renoveerimiseks vajalikku eelarvesse,“ tõi Rebane näite. See on tema hinnangul mõistlik, kui ostjal on olemas näiteks 30% kinnisvara maksumusest, millest pool oleks vajalik kasutada hoopis kapitaalremondiks.

Teine võimalus, mida järjest enam kasutatakse, on sissemakseks vajaliku summa vähendamine KredExi käenduse abil. „Kui inimene kuulub sihtrühma, aitab KredExi käendus langetada omafinantseeringu lausa 10%-le. Seega kui vaba raha peaks olema sellest suurem summa, siis saab ülejäänud edukalt renoveerimiseks kasutada,“ sõnas Rebane.

Teatud olukordades on renoveerimistöid aga võimalik ka kodulaenu sisse arvestada. See puudutab ennekõike olukordi, kus on tegemist suuremate renoveerimistöödega. „Planeeritavate tööde kohta tuleb pangale esitada ehituskalkulatsioon. Samuti tuleb sellisel juhul arvestada, et ostjal peab olema pangale sobiv lisatagatis,“ selgitas Rebane. Lisatagatis tähendab antud juhul kinnisvara, mis paikneb tiheda asustusega piirkonnas ning on heas seisukorras.

Kuna lisatagatisele rakenduvad teatud tingimused, on renoveerimistöid võimalik Rebase sõnul finantseerida näiteks olukorras, kus kliendil on püsiv elukoht olemas ning soov on osta teine kinnisvara, mida plaanitakse renoveerida. Samuti tuleb arvestada, et renoveerimistööd arvestatakse sellisel juhul kinnisvara maksumusele lisaks ning neid tasutakse, kuni laenuperiood kestab.