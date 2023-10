Millised on hetketrendid kinnisvaraarenduses ja kuidas projekte rahastatakse?

Hüpoteeklaen on partneriks paljudele Eesti kinnisvaraarendajatele. „Uute majade ja korterelamute arendus moodustab märkimisväärse osa meie ärikliendi portfellist,“ ütleb Hüpoteeklaenu müügiosakonna juht Lea Maarand.

„Kuigi ehitushinnad ja euribor on kasvanud, ei ole kinnisvaraarendajad uute majade arendamisest loobunud. Küll aga näeme muutusi töös olevate objektide arvus ja ka uute kinnisvaraarenduste asukohtades,“ lisab ta.

Elamuarendajad otsivad kindlust

Lea Maarand toob näite, et kui varasemalt osteti krunte kokku lausa hulgi, et sinna kiirelt uusi maju ehitada, siis praegu on kinnisvaraarendajad võtnud ettevaatlikuma hoiaku, arendades uusi elamuid ühekaupa.

„Näeme trendi, et maju hakatakse sageli ehitama alles siis, kui võlaõiguslik leping ostjaga on sõlmitud või kortermaja puhul 50% korteritest müüdud. Uusi kortermaju ehitatakse praegu vähem. Hetkel on eelistatumad just ühepereelamud, paarismajad ja ridaelamud,“ sõnab müügiosakonna juht.

Uusarendused liiguvad linnast välja

Teise trendina saab välja tuua, et arendajad eelistavad asukohti, mis on tõmbekeskusest väljas. „Näiteks rajatakse praegu ühepereelamuid, paarismaju ja ridaelamuid Keilas, Sakus, Laagris, Sauel, Viimsis, Kosel,“ loetleb Maarand.

Populaarsemad piirkonnad ongi Tallinna ja Tartu lähiümbrus, kus on tihedam asustus. Oma osa on ka sellel, et linnades on krundid juba täis ehitatud. Samuti on Tallinna lähiümbruse asulates võimalik krunt soetada parema hinnaga. „Arvestades üldiste ehituskulude kallinemist, aitab soodsam krunt koduostjale hinda veidi alla tuua,“ lisab Maarand.

Ettevaatlikumaks on läinud ka koduostjad

Hüpoteeklaenu kogemuse põhjal on ettevaatlikumaks muutunud ka koduostjad. „Sel kevadel ja suvel nägime olukordi, kus valminud objektid seisid ning arendajad ei saanud oma vara kiirelt realiseerida. Hetkel tundub, et sügisel on turg siiski elavnenud, koduostjaid on taas rohkem,“ kirjeldab Maarand kinnisvaraturu seisu. Hüpoteeklaen pakub eraklientidele kodulaenu, mille populaarsus kasvab.