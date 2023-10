Kristjan Piilmann: ei tasu loota, et Ida-Virumaale hakatakse lähiajal palju rohkem investeerima

Piilmanni sõnul pani sõja algus Ukrainas suure põntsu Eestile kui investoritele aktraktiivsele riigile. Alates sõja algusest on iga investori mõttesse tulnud geopoliitilise riski teema,“ nentis Piilmann. Ta lisas, et geopoliitilisele riskile (Eesti naaber on Venemaa) mõtlevad investorid nüüd rohkem, kui kunagi varem.