Truu tunnistab, et pangaäris määravad väga paljud asjad just riskid. Riskide juures omakorda on väga olulised baasmäärad ja riskipreemia.

Coop Pank ei erista riskide mõttes Saaremaad ega Sillamäed. “Sellist juttu, et Saaremaa oleks parem ja Sillamäe halvem, kindlasti ei ole.“ Igal asukohal on Truu sõnul oma eelised ja trumbid. Kuigi Saaremaa ja Sillamäe on samasuguse riskiga, siis tegevusala mõttes on kindlasti need kohad erinevad, lisas ta.