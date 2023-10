Ida-Virumaa tulevikukonverentsi saatsid poliitikute lubadused ja ettevõtjate nurin

Kaja Kallas ja kolm peamist eesmärki

Peaminister Kaja Kallase sõnul on riigil Ida-Virumaal kolm põhieesmärki. Nendeks on nüüdisaegse majanduse arendamine, kõrgepalgaliste töökohtade loomine ja eestikeelsele haridusele üleminek. Nende eesmärkide elluviimiseks on vaja maakonnas muudatused teha – ka need, mis ei pruugi kõikidele meeltmööda olla. „On inimlik karta muutusi, kuid iga muutus kätkeb endas ka võimalusi. Olen kindel, et mõne aasta pärast on Ida-Virumaa Eesti kõige innovaatilisem ja kõige ettevõtlikum piirkond, kui neid muutusi õigesti teha,“ sõnas ta.

Suurim katsumus taastuvenergiale üleminek

Selleks on loodud õiglase ülemineku fond, et oleks olemas seemneraha, millega teha maakonda uusi investeeringuid ja meelitada sinna uusi töökohti. Fondi suurus on 153 miljonit eurot. „Eesti on võtnud eesmärgiks saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks riigiks. Ida-Virumaal on siinkohal oluline roll. Tuleb arvestada, et lisaks kliimamuutustele on suurim katsumus liikuda põlevkivilt üle taastuvenergiale, mis teeks hinnad ka soodsamaks,“ ütles Kallas.

Peaminister rõhutas, et riigi jaoks on oluline, et maakonda loodaks kõrgepalgalisi töökohti. „Targad töökohad sünnivad siis, kui tehakse koostööd teadusega. Suuname selleks teadusesse rohkem raha. Samuti investeerime inimeste täiendkoolitustesse, loome uusi tasemeõppe tasemekavasid ja suuname sinna märkimisväärseid summasid,“ märkis Kallas.

Kallase sõnul on maakonnas palju tublisid inimesi, kellel on väga spetsiifilised oskused. „Peame siia meelitama tööstusi, kus oleks vaja sarnaste oskustega inimesi. Tahame, et Ida-Virumaa oleks atraktiivne investoritele, ettevõtetele ja et elukeskkond ka paraneks,“ ütles ta. Kallas lisas, et töökohtade loomise puhul on väga oluline just elukeskkond. „Ilmselt mõtlevad praegu paljud inimesed, et miks peaksin just Ida-Virumaale tööle tulema? Fondis on selge tegevussuund, et seda parandada. Näiteks tahame vähendada põlevkivitööstuste kahjulikke keskkonnamõjusid,“ ütles peaminister.

Maakonda investeerida on ohutu

Kallase sõnul on veel väga palju teha selleks, et kogu fondi raha ära kasutada. „Kriitika on, et oleme olnud liiga aeglased. Lõpptähtaeg fondi raha kasutamiseks on 2029. aasta, peame suutma kiiresti tegutseda investeeringute vaates. Ei saa mainimata jätta, et investeeringute otsuseid mõjutab ilmselgelt naaber ja agressorriik Venemaa, kes peab praegu meie teises naaberriigis sõda,“ ütles Kallas. Ta lisas, et tahab anda välisriikidele sõnumi, et Ida-Virumaale investeerimine on tasuv ja ohutu.

Ühtne inforuum

Viimase teemana puudutas peaminister eestikeelsele haridusele üleminekut. „Eestikeelsele haridusele üleminek on ülioluline, et oleksime ühtses inforuumis. Järgmisel aastal alustame seda protsessi, oleme eraldanud selleks veel täiendavalt raha ja suurendame keeleõpet,“ kirjeldas Kallas tulevikuplaane.