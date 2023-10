Klient avastas autot tankides, et uus kütus on ebatavalist värvi. „Olen mures, millega on tegu?“

Olerex reklaamib oma kodulehel uut EcoForce diislikütust, mis koosneb taastöödeldud toorainest. Kodulehel on kirjas, et kütusepaaki jõuab värvitu ja lõhnatu kütus, mille keemiline koostis ja kvaliteet on fossiilkütusega samaväärne või parem.

Seda suurem oli täna Olerexi kliendi üllatus, kui ta avastas tankides, et kütus vahutab. „Ma ei ole kunagi näinud, et ükski kütus oleks rohekas-sinine,“ väljendas klient hämmingut. „Olen mures, millega on tegu?“

Olerexi esindaja sõnul on nad eeltoodud juhtumist teadlikud. „Tegemist on kahetsusväärse intsidendiga,“ lausus ettevõtte esindaja. Olerex on kliendi ees vabandanud.

Ettevõtte esindaja sõnas, et nad alustasid eile EcoForce diislikütuse müügiga. Selleks tuli vabastada mahutid ning puhastada nii mahutid kui torustikud.

„Antud juhtumi puhul on toimunud inimlik viga, kus ühes tanklas peale mahuti puhastamist unustas tehniline personal teha proovitankimise,“ selgitas Olerexi esindaja. Selle tulemusena sattus kliendile tankuri dosaatorisse jäänud eelmise kütuse jääk, milleks oli sinist värvi erimärgistatud diislikütus.