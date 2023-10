Wolti kaudu saab nüüd toitu tellida ka Tallinna lähistel

Wolt sisenes Eesti turule 2016. aastal. Lomsargise sõnul on ettevõte suutnud selle ajaga luua lojaalse kliendibaasi ja seda hoida. “Senise seitsme aasta jooksul on Eesti erinevate regioonide elanikud meie teenuse hästi vastu võtnud ja see annab meile kindluse laieneda veelgi suuremate linnade ümber.“

“Oleme restoranide toidu kõrvale toonud jaekauplused ja toidupoed,“ lisas Lomsargis. Harjumaa piirkonnas lisandus Tallinnas tänavu aprillis võimalus teha 24/7 tellimusi. “Oleme juba ammu täheldanud, et meie äri ei sõltu enam kellaajast ja tööd on ka öötundidel, mida paljud kullerid on valmis ka tegema,“ märkis Lomsargis.

Saku ja Saue osas on vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised veel kestavad. “Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on platvormil suurem kui restoranide ja kohvikute,“ avaldas Lomsargis ning tõi ühe nimena välja Alexela tanklapoe.

Toidukohtadest jõuavad platvormile näiteks Saku Pizzapoiss ja Cravi kohvik Sakus. Saue kohtadest saab välja tuua New York Pizza Saue, Tammevana Kohviku ja Peetri Pizza.

Wolti tulek annab Saku ja Saue inimestele võimaluse kullerina sissetulekut teenida, lisas Lomsargis.

Hetkel tegutseb Wolt Tallinnas, Tartus, Narvas, Narva-Jõesuus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sakus, Sauel ja Maardus.