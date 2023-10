Uuring: tööandja tähelepanu vaimsele tervisele väärtustavad enim nooremad töötajad, lapsevanemad ja naised

Vaimsele heaolule tuleb aastaringselt tähelepanu pöörata

Peresõbraliku tööandja programmi mentor, juhtimiscoach ja töötervishoiu nõustaja Kaire Parve rõhutab, et vaimu heaolule ja eelkõige ennetustegevustele tuleb tähelepanu pöörata aasta ringi. „Kõige olulisem on teadlikkuse kasvatamine, mille abil leiavad inimesed ise võimalusi paremaks enesejuhtimiseks. Tervisliku eluviisi väärtustamine on olulisim vundamendikivi tugevale vaimsele tervisele,“ selgitab mentor.

Juhtimiscoach toob välja, et väga suure tähtsusega on üldine kultuur organisatsioonis, mis algab juhtidest. „Õnneks on juba väga palju tippjuhte mõistnud, et töö tegemine ei ole pikaajaliselt produktiivne “veri ninast välja“ meetodil ja osatakse luua organisatsioonis psühholoogilist turvatunnet,“ räägib Parve. „Vaimset tervist toetav kultuur ei sünni ühe päevaga. Kindlasti ei aita ühest psühholoogi või kogemusnõustaja loengust töötajatele. Aga see on hea algus järgnevale nädalale, kuule ja aastale,“ lisab coach ja rõhutab veelkord, et enim tulemusi annavad just sellised tegevused, millesse töötajad ise on kaasatud.