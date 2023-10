Elektrum Eestit asub juhtima Agnes Makk

Elektrum Eesti on viimastel aastatel jätkanud äritegevuse arendamist Eesti turul mitmetes uutes ärisuundades. Lisaks elektrimüügile tegeleb ettevõte maagaasi, päikesepaneelide ja küttelahenduste jaemüügi, taastuvenergia projektide arendamise ja Elektrumi elektriautode laadimisvõrgu loomisega. Elektrum Eesti on ka omandanud Eestis mitmeid ettevõtteid.

Kasvu saavutamine Elektrum Eestis eeldab orgaanilist kasvu, mis on uue juhatuse esimehe eestvedamisel ettevõttele väljakutsete rohke ülesanne tiheda konkurentsiga Eesti turul. Juhatuse liikme Andrus Liivandi põhiülesanded saavad olema seotud täiendavate ärikasvuvõimaluste arendamisega, sh ühinemised ja uute ettevõtete omandamine, erinevad uued taastuvenergia ärisuunad, samuti Elektrum Drive Baltikumi-ülese elektriautode laadimisvõrgu laiendamine Eestis. Tugevnenud juhatus viib koos ellu ettevõtte kasvustrateegiat, tagamaks Elektrum Eesti jätkuva edu energiasektoris.

Agnes Makil on 28-aastane kogemus ja tulemusele ning kasvule orienteeritud lähenemine panganduses, finantstehnoloogias, infotehnoloogias ja ringmajanduses. Oma karjääri jooksul on ta Balti turul juhtinud eluasemelaene, tarbimise finantseerimist ja krediitkaarte ning Eesti turul investeerimis- ja pensionifonde. Agnes Makki varasem töö- ja juhtimiskogemus on seotud uute toodete turule toomisega, äri kiire kasvatamise, ekspordi ja uute turgude arendamisega. Agnes on töötanud juhatuse esimehena Swedbank Investeerimisfondides, Maksekeskuses, Bertelsmanni kontsernis ning Foxways.