Sotsiaalmeedia – salarelv sinu ettevõtte eduks?

Sotsiaalmeedia maastik

Enne, kui rääkida sotsiaalmeedia turundusest, on oluline mõista, milline tänapäeva sotsiaalmeedia maastik on. Kas teadsid, et 2023. aasta septembri seisuga kasutab Eestis Facebooki 956 200 inimest? See näitab selgelt, kui suures ulatuses kliente sotsiaalmeedia kaudu püüda saab. Lisaks pakub sotsiaalmeedia ainulaadset võimalust suhelda oma sihtrühmaga reaalajas – saad vastata klientide päringutele, lahata murekohti ja näidata oma brändi isikupära viisil, mida traditsioonilised turunduskanalid saavutada ei suuda. Selline vahetu suhtlus loob usaldust ja soodustab klientide lojaalsust.

Sotsiaalmeedia turunduse peamised eelised

Süveneme nüüd sellesse, kuidas siis sotsiaalmeediat õigesti enda ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks kasutada ning mis on selle peamised eelised.

Esimene samm oma ideaalsete klientideni jõudmiseks on brändi tuntuse suurendamine. Sotsiaalmeedia on selleks ideaalne viis. Digitaalne kohalolek erinevatel platvormidel tagab, et sinu kaubamärk jõuab laia ja mitmekesise publikuni. Siinkohal on oluline just pidev kohalolu, et potentsiaalsetel klientidel sinu bränd meelde jääks. See ongi tootemargi tuntuse võti ja see kõik algab tugevast sotsiaalmeedia kohalolekust.

Lisaks, nagu mainitud, pakub sotsiaalmeedia unikaalset võimalust luua sidemeid ja suhelda enda jälgijaskonnaga. See on kahepoolne suhtlus, kus kliendid saavad sulle reaalajas tagasisidet anda ja sina nende jaoks reaalajas olemas olla. Kommentaaridele, sõnumitele ja tagasisidele vastamine näitab sinu pühendumust klientidele, suurendades ka brändi usaldusväärsust.