Kaubanduse tipptegija: kasvu takistab Eesti elanike vaesumine

„Nagu ühel hiljutisel koosviibimisel märkis üks suurettevõtte tippjuht: Eesti ettevõtete suurimaks riskiks on praegu saanud Eesti riik. Aga seoses sellise tumeda väljavaatega järgmiseks aastaks oleks vältimatu eelkõige riigivalitsemise tasemel positiivsete signaalide andmine ühiskonnale, et usk majanduse taastumisse ja järgmise kasvutsükli saabumisse taastuks võimalikult kiiresti.“

Kuid seegi pole veel kõik. Eksportiva tööstuse jätkuv kahanemine on Adamsoni sõnul Eesti riigieelarve jaoks tõsine probleem. Kaotatud välisturgu tagasi saada on ettevõtetel väga kulukas. Lisaks pole piisavalt reserve, et kvalifitseeritud töötajaid hoida, kui tulud puuduvad.

„2021. aasta sügisest kohale jõudnud energiakriis on näidanud kätte nii Eesti kui ka kogu Euroopa energiamajanduse kitsaskohad, millega peaks erakorraliselt kiiresti tegelema. Ja see väljakutse käivitab igapäevaselt ka Alexela tiimi,“ räägib Adamson.

Esimene nominent on energiaettevõte Alexela. Nende juhatuse liige Aivo Adamson tõdeb alustuseks, et energia on majanduses kui vereringe inimesel. Kui tõrkeid ei ole, ei pane seda keegi tähele, isegi kui energiaturu osalised on ettenähtavatele väljakutsetele juba aastaid osundanud.

Martin lisab, et eelnevaid aastaid iseloomustavad kõrge inflatsioon, sellest tulenenud madalad reaalintressid, geopoliitilised pinged ja koroonakriis – inimesed on soovinud ebakindlatel aegadel kulda investeerides oma varasid kaitsta. Kasvu taga on tema sõnul järjest rohkemate inimeste teadlikkus maailmas valitsevatest trendidest rahandus- ja majandusvaldkonnas ning sellega kaasnev kainest mõistusest lähtuv tegutsemine ehk reaalvarade suurendamine.

Tavex Groupi kuuluv Tavid AS tegeleb väärismetallide müügi ja valuutavahetusega. Ettevõte on tänavu väärismetallide müügimahtude ja kasumi mõistes kukkunud 2018. aasta tasemele. Juhatuse liige Jüri Martin toob välja, et Eestis oli metallide tulu eelmisel aastal pea kaks korda suurem kui sel aastal, valuutavahetus oli samal tasemel.

„Need peaks käivituma hiljemalt 2030. aastaks ja nende järele on turul suur vajadus nii energiajulgeoleku kui ka varustuskindluse vaatest, sest praegune hinnaerinevus Skandinaaviaga on pannud Eesti eksportiva tööstuse konkurentsivõime löögi alla. Jääb vaid loota, et poliitikakujundajad Eestis selle olukorra tõsidust mõistavad ja teevad endast oleneva probleemi juurpõhjuse – ebasoodsa investeerimiskeskkonna väljakutsete lahendamiseks.“

Alexela on lisaks Eestile senisest jõulisemalt tegutsemas ka Läti ja Soome energiaturul. Eesti ajaloo suurima otseinvesteeringu – Hamina LNG-terminali käivitumine Soome territooriumil Hamina sadamas lõi Adamsoni sõnul Alexelale uusi võimalusi. 2024. aasta alguses käivitavad nad seal bioLNG tootmise, mis võimaldab nii maantee-, raudtee- kui ka meretranspordil liikuda dekarboniseerumise suunas. Eestis on neil arenduses ligi tuhande megavati ulatuses maismaa tuule- ja päikeseenergia tootmise ning salvestuse ning kliimaneutraalse juhitava elektrijaama projekte.

„Rohepööre kui trend on Eesti jaoks võimalus vaid siis, kui seda tasakaalukalt ja nutikalt uue majanduse kasuks tööle rakendada. Praegusel kujul jätkates on Eesti ühiskonna toimetuleku ja elatustaseme halvenemine reaalne oht,“ toob Adamson välja.

„Vastu töötab aga rahva üldine vaesumine, mille tingib olemasoleva majandusmudeli toimimise järjest ebaefektiivsemaks muutumine. Läbi ajaloo on ühiskondi purgatooriumi poole tirinud ikka ühed ja samad pahed: võimuiha, enesekesksus, ahnus, ülbus, ignorantsus, lühinägelikkus, hoolimatus jne. Ei ole inimkonnal enne olnud võimu loodusseaduste üle, ei ole ka seekord,“ räägib kullaärimees.

Riik suurendab varusid, aga...

Kuid miks on kullaturg praegu siiski jahtunud? Martin leiab, et esiteks on intressimäärad kasvanud ja inflatsioon väga kõrgelt tasemelt taandunud, mis tähendab, et hoiuste ja võlakirjade pealt teenib varasemast paremat reaaltootlust. Teiseks on kõrge inflatsioon keskklassi kulusid märgatavalt kasvatanud ja inimestel pole enam nii palju vaba raha kulda või hõbedasse paigutamiseks. Kuna majanduses on praegu langus, ollakse raha paigutamisel ka tavapärasest pikema reageerimisajaga.

„Samal ajal riikide keskpankade varud pidevalt suurenevad. Mind paneb see mõtlema, et kuidas saab olla nii, et riik on piisavalt rikas, et oma varusid suurendada, aga selle sees elavad inimesed mitte...,“ mõtiskleb Martin.

Ees ootab paratamatu suurem kriis

Jaekaubanduses on Eestis käive langenud juba 12 kuud järjest, kampaaniatooteid ostetakse rohkem ja hindu vaadatakse enam. Kuigi Tavid müüb investeerimistooteid, mõjutab inimeste rahakoti paksus ka neid. Neid, kes tulid ostma 15 000 – 20 000 euro suuruste säästudega, on sel aasta olnud tunduvalt vähem. Kui ikka pole, mille eest osta, siis kõik muud faktorid osutuvad juba ebaoluliseks.