Sõda Lähis-Idas kergitas kulla hinna viimase kuu aja tippu

Kuld tõusis isegi siis, kui andmed näitasid, et USA jaemüük ületas kõik prognoosid ja tööstustoodang eelmisel kuul tugenes. Need näitajad kinnitasid, et Föderaalreserv peaks intressimäärasid kauem kõrgemal hoidma. Kõrgemad intressid on tavaliselt kulla jaoks negatiivsed.