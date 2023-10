Laenuvõtjad võivad peagi rahulikumalt hingata. Uusküla: turul on näha selget euribori languse ootust

„Vaadates praegust arvamust finantsturgudel, siis intressimäära tõustmist ei oodata, tegelikult oodatakse langust kui vaadata keskpanga nädalase laenu 4,5% intressi taset, mis püsimas jaanuarini ja siis 6 kuu euribori, mis 4,1% juures. See on selge märk oodatavast langusest,“ märkis Uusküla.

Muutus, et 6 kuu euribor ei tõusnud koos Euroopa keskpanga rahapoliitika intressimääraga koos samas suurusjärgus, toimus juba juuli kohtumise ja intressitõusu järel, ütles Uusküla.

Tema sõnul on võimalik isegi olukord, kus keskpanga intressimäära tõstmise peale hoopis 6 ja 12 kuu euriborid alanevad. „Keskpanga intressimäära tõstmist võib praegu tõlgendada hoopis nii, et see tähendab, et keskpank teeb olukorda hullemaks ja peab seda hakkama lähiajal hoopis tugevamalt lahendama ehk siis intressimäära rohkem alandama,“ märkis Uusküla.

Intressimäärade väiksed kõikumised pluss-miinus paarikümne baaspunkti ehk +-0,2 protsendipunkti ümber võivad tema sõnul veel toimuda. Seda kasvõi Lähis-Ida konfikti taustal, sest lühivaates on nafta hinnad prognoosimatumad kui veel enne seda ning seepärast on tulemas ootamatuid uudiseid hinnatõusu kohta. „See võib teha turud taas närvilisemaks ka intressimäära osas, kuid kuumaksele see suurt mõju ei oma sest suuremad tõusud on seljataga,“ märkis ökonomist.

12 ja 6 kuu euribori vahe näitab alloleval joonisel seda, kas oodatakse intressimäära tõusu või langust, märkis Uusküla Facebooki postituses.

Kui 12 kuu euribor on väiksem kui 6 kuu oma, siis 6 kuu euribor peaks olema kuue kuu pärast olema oodatavalt väiksem praegusest. Muidu ei tasuks aastane laen ju ära, selgitas ökonomist. Nende kahe intressimäära vahe on kiires languses ning võibolla on 12 kuu intressimäär madalam kui 6 kuu oma juba lähinädalatel, lisas Uusküla.