Tähtajaks tasumata laste päevahoiu arve jättis suurpere kodutuks

Kas ees ootab taandareng?

Arvud on viimastel aastatel paranenud ja Soome on pikka aega olnud ainus Euroopa riik, kus kodutute arv on vähenenud. Nüüd kardetakse, et valitsuse tegevus võib seda head trendi murda ja isegi kodutute arvu suurenemist põhjustada.