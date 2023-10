Olukord tööstuses: ühel aastal tundub seis hea, siis vaatab vastu kuristik

Olgu öeldud, et selle aasta konkurentsivõimelisimate ettevõtete konkursi esikolmik pandi suuresti kokku 2022. aasta tulemuste pinnalt. Seetõttu jõudsid esikolmikusse kaks puidusektori suurnime. Olukord on nende jaoks sel aastal kohati väljakannatamatuks muutunud.

Männist ja kuusest saematerjali tootev rootslastele kuuluv Toftan on üks neist, kelle 2022. ja 2023. aasta on olnud väga eriilmelised. Tegevjuht Martin Arula ei varjagi, et 2023. aasta on neile möödunud väga keeruliselt. Tegelikult algas majanduse jahenemine puidusektoris juba eelmise aasta teisel poolel ning on jätkunud tänaseni. Midagi ilusat ei ole näha veel mitme aasta vältel.

„Lisaks hindade langusele ja nõudluse vähenemisele on probleeme ka tooraine kättesaadavusega. Kõikide tootmissisendite hinnad on jätkuvalt liiga kõrged, tooraine (meie puhul okaspuupalk) puudujääk on olnud krooniline ja olukorra paranemist pole lähiaastatel näha. Seetõttu tegime hiljuti otsuse koondada 30% töötajatest ja leida võimalusi ettevõtte langenud konkurentsivõime tõstmiseks,“ toob Arula välja.

Tegevjuhi sõnul on majanduse olukord halb – rahatrükist, negatiivsetest intressidest ja koroonalaenudest sunniviisiliselt rikutud majandus on nüüd teises äärmuses.

„Ikka nendesamade trükkalite ja intressipainutajate tõttu,“ torkab Arula.

Kriisi lõpp ei paista, täiesti pime on

Ta lisab, et Euroopa majandus ja ettevõtete konkurentsivõime langeb suure kiirusega kliima- ja roheinitsiatiivide ning rumala energiapoliitika tõttu. Nende sektor toodab puidupõhiseid ehituses kasutatavaid materjale, mis praeguste uskumuste kohaselt on puhtamad kui muud materjalid ning millele on seetõttu antud Euroopas kasutamiseks roheline tuli.

„Kahjuks võtavad needsamad Euroopa roheinitsiatiivid meil käest võimaluse metsi kasvatada inimeste hüvanguks, sulgedes erinevate kliimaettekäänetega metsade mõistliku kasutuse. Olulisi otsuseid, mis puudutavad inimeste elatustaset ja heaolu, tehakse käkaskaela, mõjuanalüüsideta,“ nendib Toftani juht.