Mäeltküla tööstuspark – uus keskus asub Tallinna ja Riia vahel

Üks olulisemaid tööstuspargi valiku kriteeriume on logistiline paiknemine ning siin on vaatenurga küsimus, kus asub keskus? Paiknemine Viljandi külje all, sisuliselt Tallinna ja Riia vahel, teeb Mäeltkülast ettevõtete silmis uue keskuse, luues uusi võimalusi ärile.