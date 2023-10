Musk tahab spämmirobotid suhtlusplatvormilt liikmetasuga välja rookida. „Tasu ei ole mõeldud kasumi teenimiseks“

Reuters vahendab, et uue mudeli kasutuselevõtu eesmärgiks on võidelda robotite ja spämmeritega. Liikmetasu muutub riigiti vastavalt vahetuskursile.

Ettevõte ütles postituses, et programmi eesmärk on „tugevdada meie juba edukaid jõupingutusi rämpsposti, meie platvormiga manipuleerimise ja bot-ide tegevuse vähendamiseks, tasakaalustades samal ajal platvormi kättesaadavust väikese tasusummaga,“ lisades, et tasu ei ole mõeldud kasumi teenimiseks.