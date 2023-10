Kodukohaga rahulolevad elanikud toovad valda ka ettevõtluse

Viljandi linna lähedal asub Mäeltküla tööstuspark, mida on vald arendanud kahes etapis, et koostöös ettevõtetega leida uusi võimalusi äri arenguks ja töökohtade arvu kasvuks. Tööstuspargis juba pikemalt tegutsenud ja teise etapiga äsja hoonestusõiguse soetanud ettevõtted on profiililt erinevad, kuid ootused ettevõtluskeskkonnale on laias laastus samad.

Kodukohaga rahulolevad elanikud

Alar Karu sõnul saab kõik alguse inimestest. Kohaliku omavalitsuse roll on luua arendav elukeskkond erinevas vanuses elanikele. Paikne elanikkond, kes on oma kodukohaga rahul, on tööandjale suurim väärtus. Need on inimesed, kes on valmis kodukoha ettevõttesse pikaajaliselt panustama.

Kohalike teenuste toimimist kinnitab üks indikaator, mis näitab, et loodud on stabiilne elukeskkond, mis tagab selles vallas paikse elanikkonna kasvu. See on põhjus, miks vald viib regulaarselt läbi elanike rahulolu-uuringut ja sellega on rahvas rääkinud, sõnas vallavanem. Rahvas soovib, et valla juhtimine oleks läbipaistev ja probleeme käsitletaks õigeaegselt. Ollakse rahul erinevate piirkondade haridusasutuste, huvihariduse ja -tegevuse toetamisega, raamatukogude ning kultuuriasutuste tegevusega.

Samuti on positiivsena toodud välja kergliiklusteede olemasolu erinevates piirkondades ja ollakse rahul nende aastaringse hooldusega. See tähendab Alar Karu sõnul, et lisaks kodule vallas kauni looduse keskel peab olema perele tagatud koht lasteaias, heal tasemel kool ja huviringid, vaba aja veetmise võimalused. Need on teemad, mida ei saa ettevõtja kaela veeretada, vaid vald peab omalt poolt tagama.

Hea asjaajamine on oluline

Inimestega on seotud ka teine oluline argument, mis tuli selgelt välja nii elanike rahuloluküsitluse tulemustest kui ka ettevõtjatega rääkides. Asjaajamine kohaliku omavalitsuse ametnikega peab olema läbipaistev ja lihtne ning probleemi lahendusele suunatud, nagu rahuloluküsimustik selgelt välja tõi.