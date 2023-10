Unikaalne äri Euroopas – Viiratsi Angerjafarm Viljandi vallas

Töötajad on oma valla elanikud. „Siiani oleme oma inimesed ise välja koolitanud, kuna töö kalafarmis on väga spetsiifiline. Töö iseloom ja ülesanded on otseselt seotud farmi süsteemidega ning sõltuvad kasvatatava kala liigist,“ toob angerjafarmi müügijuht välja ja tõdeb, et koos heade inimestega tuleb ka ettevõtlus maale.

Kui algselt oli tootmine ja müük suunatud vaid ekspordile, siis praegu on oluline ka koduturg. Tegutsemise ajaga on Saare sõnul muutunud väga palju – majanduskeskkonnast poliitika ja tegutsemise nõueteni välja. „Elame muutuvas maailmas, kus ettevõtja peamine eesmärk on muutustega kohaneda ja toime tulla,“ tõdeb ta. Praegu on neil selge plaan kasvatada tootmismahtu, muuta tootmine veelgi energiasäästlikumaks ning jätkata kohapeal kasvatatud toormest toodangu valmistamist. Samuti soovivad nad laiendada sortimenti ja panustada looduslike angerjavarude taastamisse.

Viiratsi Angerjafarmi müügijuhi Karin Saare sõnul pööratakse nende farmis väga suurt rõhku kalade heaolule ja kasvukeskkonna kvaliteedile ning ettevõte on keskendunud energia- ja keskkonnasäästlikule tootmisele. „Toodame ja turustame nii värsket angerjat kui ka erinevaid angerjatooteid, mis valmivad meie väikeses kohalikus köögis. Tootevalikus on nii värske angerjas, roogitud angerjas, angerjafilee, suitsuangerjas, marineeritud angerjas, marineeritud suitsuangerjas, angerjas tšillimarinaadis, suitsuangerjas tšillimarinaadis, angerjasupp kui ka asustusmaterjaliks sobiv ettekasvatatud angerjamaim,“ räägib Saar.

„Oleme oma asukohaga rahul, Viljandi maakonnas on see meie tegevusalaks hetkel ideaalne ja rahulik paik,“ märgib ta ja lisab, et angerjakasvatuse puhul on oluline olla eemal mürast ja vibratsioonist ning suurlinnas tegutsemine poleks võimalik.

Ta ütleb, et geograafilises mõttes on trasside ja suurte maanteede vahetus läheduses tootmisel oma eelised. Samas on nende äris sellest olulisem vee jõudlus ja keskkonnaomadused ning müra- ja vibratsioonitase piirkonnas. Transportteenus on muidugi kasvanud omaette äriks ning vahemaad ja kilomeetrite arv on tuntav kulu tänapäeva ettevõtluses. „Siiski asub tööstuspark Mustla maantee vahetus läheduses ja see on hea, kuna võimaldab suurtele veokitele hõlpsat ligipääsu. Talviti on ettevõtete jaoks oluline, et tagatud oleks valla poolt korralik teehoole, et rasked masinad hätta ei jääks,“ sõnab ta.

Saar toob välja, et ettevõtluse võimalused on väiksemates kohtades sageli soodsamad ja paindlikumad – näiteks asjaajamise ajakulu, piirkonnas ettevõtluse edendamise soosimine, vastavad kampaaniad ja toetusmeetmed. „Viimase poole aasta jooksul on meil ette tulnud mitmeid asjaajamisi Viljandi valla ehitusosakonnaga – oleme saanud kiirelt küsimustele vastused ja vajalikud dokumendid korda,“ räägib ta.

„Tööstuspargis on heal tasemel taristu äärmiselt oluline ja me oskame seda hinnata,“ tõdeb ta. Ettevõtte tegutsemise algusaastatel tuli taluda musta katteta kruusateed ning pidevat kihutamist mööda tolmuteed, nüüd seda muret pole.

Viiratsi Angerjafarm tegeleb aastast 2013 euroopa angerja (Anguilla anguilla) kasvatamisega. Ettevõtte põhitegevusalaks on euroopa angerja kasvatamine klaasangerjast kuni ligi 800-grammiseks müügiküpseks angerjaks. Farm põhineb kinnisel ehk vee korduvkasutusega (RAS) vesiviljelussüsteemil, mis toetab keskkonna säästmist.

Maailma Looduskaitseliidus (IUCN) ja HELCOM-i punases loendis nimetatakse angerjat kriitiliselt ohustatud liigiks, sest pärast esimesi Atlandi ookeanis veedetud aastaid Läänemere vetesse jõudvate noorte kalade hulk on vähenenud 97% võrra. Just sel põhjusel on Euroopa Liit keelanud merest kolme rändekuu perioodil angerjaid püüda.

Viiratsi Angerjafarm asub Viljandi vallas Mäeltküla tööstuspargis, kus äsja avati teise ehitusetapi kinnistute müük.

Uuri Mäeltküla tööstuspargi kohta lähemalt siit.

