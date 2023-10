FOTOD | Esimesed Elroni uued reisirongid valmivad uue aasta alguses

„Viimase kümnendi jooksul on Eestis toimunud väga järsk rongireisijate arvu kasv ja praeguseks oleme jõudnud olukorda, kus reisijate liikumisvajadused on rongipargi võimalustest suuremad. Uued Škoda rongid hakkavad seda tühimikku täitma ja kui taristuomanik AS Eesti Raudtee jõuab Tallinn – Tartu vahelise raudtee elektrifitseeritud, siis esimesed rongid alustavad reisijate teenindamist Tartu suunal.“