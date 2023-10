Uuring: selgusid atraktiivseimad tööandjad. Vaata, mitmendal kohal on sinu tööandja

Vastajad hindasid 267 organisatsiooni tuntust ja atraktiivsust tööandjana. Nad andsid 4-punktilisel skaalal oma hinnangu kõikidele nimekirjas olnud ettevõtetele, märkides, kuivõrd huvitatud või mittehuvitatud on nad organisatsioonis töötamisest.

2023. aastal on Eesti kogenud töötajate ja tudengite hinnangul atraktiivsemaks tööandjaks AS LHV Pank. Kutsekoolide õpilaste eelistatuim tööandja on Apollo Grupp OÜ. Nimekirjas pole nimetatud viite kõige vähem atraktiivsemaks hinnatud tööandja nime.